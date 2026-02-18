Marcelo foi o quinto eliminado do BBB 26 (Globo), com 68,56% dos votos. O participante disputou a permanência na casa com Samira e Solange Couto.\nMarcelo é o terceiro pipoca eliminado do programa, após as saídas de Brígido e Matheus do grupo de anônimos.\nSolange Couto e Samira foram as menos votadas e escaparam da eliminação. Eles receberam 15,19% e 16,25% dos votos, respectivamente.\n'Você é muito egoísta', dispara Maxiane para Jonas no BBB 26\nRecorde de expulsões no BBB 26 espelha o clima de polarização do Brasil hoje\nEdilson Capetinha é expulso do BBB 26 por agressão\nDiscurso de Tadeu\nO apresentador usou metáforas de Carnaval no discurso. "Já que estamos no Carnaval, eu diria que nesse desfile todo mundo precisa lutar pra ser destaque. Não pode esmorecer, relaxar, se não tudo fica mais difícil. Há tantas formas de se destacar, escolha a sua, mas tem que se destacar. Se não como explicar pra quem estava assistindo na TV? O desfile é inesquecível pra cada integrante, mas qual integrante é inesquecível pro público?"