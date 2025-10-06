Manuela Dias falou ao Fantástico, da Globo, a respeito das críticas que recebeu pela novela "Vale Tudo", que ocupa a faixa das 21h da Globo até o próximo dia 18. A autora do remake contou que tenta não se abalar com os comentários negativos sobre a trama.\nOlha, ser roteirista, ainda mais de novela das nove, é lidar com críticas", afirmou em entrevista a Poliana Abritta. "Eu procuro aprender com as críticas. Acho que isso é fundamental. E não é só sofrer as críticas. Com as críticas e com as dificuldades. Acho que a gente tem que sempre aprender."\nDias comentou que lançou mão de todos os recursos que podia para fazer que o folhetim funcionasse. "Eu tentei a minha coreografia mais difícil, sabe? Eu não economizei em nada, dei tudo de mim", disse. "E é assim mesmo, a gente tem que se arriscar. O importante é que eu sinto que todo mundo, o tempo todo, está tentando fazer o melhor e está dando o melhor de si, está tentando acertar. E isso é que fica."