A Prefeitura de Alvorada fechou a contratação do cantor Mano Walter por R$ 400 mil para apresentação durante a 33ª edição da Expoagropecuária do município, localizado na região sul do Tocantins.\nO extrato do Contrato de Inexigibilidade nº 018/2026/ADM consta no Diário Oficial do Estado (DOE), edição nº 7.138, publicada na última quarta-feira (4). A publicação oficializa o Processo Administrativo nº 633/2026/ADM, firmado entre a administração municipal e a empresa Nova Produções e Eventos Ltda.\nMorre Roney Facchini, ator de 'Rá-Tim-Bum' e 'Malhação', aos 73 anos\nExiste uma hora certa para treinar? Entenda o que diz o relógio do corpo\nRafael Vitti diz que pode voltar às novelas em trama escrita por Tatá Werneck na Globo\nA prefeita Thaynara de Melo Moura assinou o documento na quarta-feira (2). O acordo estabelece vigência até o dia 30 de setembro.