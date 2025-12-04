A campanha Papai Noel dos Correios entra na reta final no Tocantins com mais de 500 cartinhas de crianças, ainda disponíveis para adoção. Faltando menos de 10 dias para o prazo final, a iniciativa busca encontrar "padrinhos" e "madrinhas" para realizar os sonhos de Natal de crianças em situação de vulnerabilidade social.\nDe acordo com os Correios, a adoção vai até o dia 12 de dezembro. Para adotar as cartinhas, os padrinhos podem ir até uma agência dos Correios nas cidades de Palmas, Araguaína, Gurupi e Porto Nacional e escolher a carta.\nJá para a adoção on-line, é preciso acessar o blog do Papai Noel, onde estão disponíveis as imagens das cartas. O padrinho faz o cadastro, escolhe qual deseja adotar e vai ao Correio apenas para entregar o presente.\nAcesse aqui para realizar a adoção.\nJuliette ganha moto BMW de R$ 150 mil do noivo