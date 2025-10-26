“Estar em uma gravação especial como essa, celebrando a família é como se eu, de fato, estivesse dentro de casa celebrando com a minha família”. O sentimento de César Tralli é o mesmo que tomou conta dos Estúdios Globo durante os dois dias de gravação da Mensagem de Fim de Ano da TV Globo. Ao lado da esposa Ticiane Pinheiro, Tralli participou campanha ao lado de mais de 200 artistas e jornalistas, que também estavam acompanhados de familiares e pessoas queridas. Famosos como o casal Taís Araújo e Lázaro Ramos e as irmãs Renata Vasconcellos e a irmã gêmea Lanza Marra participaram das gravações.\nCom previsão de estreia no dia 1º de dezembro de 2025, a campanha deste ano reforça a vocação da TV Globo como espaço de pertencimento, de histórias em que as pessoas se veem e se reconhecem. Uma grande casa onde todas as famílias brasileiras se encontram. “Família, para mim, é a base de todas as coisas, da minha educação, das minhas crenças, da esperança no mundo. Poder trazer a minha mãe para esse momento me deixa muito realizada. Estou muito emocionada de poder estar aqui em família”, declarou Eliana nos bastidores, ao lado da mãe Eva.