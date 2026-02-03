A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, desabafou nas redes sociais sobre a queda de cabelo. A artista afirma ter alopecia de tração, ou seja, a queda dos fios provocada pelo uso prolongado de alongamentos, procedimentos e laces sem os cuidados adequados.\nEm um vídeo republicado por sua médica nas redes sociais, Maiara, 38, aparece com seu verdadeiro cabelo, bem curto e com pouco volume.\nNo vídeo, um cabeleireiro diz que encontrou a artista em um quarto de hotel, no escuro e que ela não queria ser vista por ninguém, nem por si mesma no espelho. Em seguida, ele mostra os resultados do tratamento feito por Maiara.\nTodo mundo tinha desistido de mim, disse que não ia mais crescer cabelo. Eu não conseguia ligar a luz, não queria olhar no espelho", relatou a sertaneja.\nGusttavo Lima visita bar em Goiânia durante segunda de folga