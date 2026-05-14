Pela primeira vez na história, uma final de Copa do Mundo receberá artistas para fazerem um show durante o intervalo da decisão, semelhante ao que ocorre nas finais do Super Bowl.\nE os cantores escolhidos para embalar os torcedores no dia 19 de julho, nos Estados Unidos, são Shakira, BTS e Madonna.\nEstrelado por João Guilherme, 'O Rei da Internet' conta a história de um dos maiores hackers do Brasil\nLeonardo se diverte ao encontrar fã parecido com o filho Zé Felipe; vídeo\nLimpeza de pele demais? Excesso pode causar efeito reverso na pele\nA informação foi confirmada pelo perfil oficial do Coldplay, banda responsável pela curadoria do evento musical, sob liderança do vocalista Chris Martin.\nO show arrecadará dinheiro para o FIFA Global Citizen Education Fund, cujo foco é ampliar o acesso à educação de qualidade e ao futebol para crianças em todo o mundo.