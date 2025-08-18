Madonna escolheu a Itália para comemorar seus 67 anos, completados em 16 de agosto. A cantora reuniu os filhos e o namorado, Akem Morris, para uma celebração que uniu tradição e irreverência. Do hotel em Siena, o grupo acompanhou a corrida de cavalos Palio di Siena, um dos eventos mais antigos e emblemáticos da região da Toscana.\nAo lado da artista estavam Lourdes Leon, Rocco Ritchie e as gêmeas Estere e Stella Ciccone. O Palio, que combina esporte, história e cultura, é considerado um dos grandes símbolos italianos, movimentando toda a cidade duas vezes por ano.\nA festa, no entanto, não ficou restrita à janela do hotel. Madonna recebeu um bolo inusitado: no topo, um enorme Labubu rosa -personagem que virou febre entre celebridades- vestido com o icônico corset pontudo, uma das marcas registradas da cantora. A sobremesa trazia ainda a frase "Feliz aniversário, Madudu", em tom bem-humorado.