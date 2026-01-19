-crianca_engole_bateria.mp4 (1.3363348)\nA gerente de mídias Renata Porto fez um alerta nas redes sociais após o seu filho, Pedro, de 1 ano, engolir uma bateria de brinquedo em Goiânia. De acordo com a influencer goiana, ela e o esposo não sabiam qual objeto o filho havia engolido e isso prejudicou no momento do socorro. O POPULAR conversou com uma especialista que deu dicas cruciais em casos como este e o que os pais devem fazer de imediato.\nAo POPULAR, Renata Porto contou que viveu momentos de desespero com o filho após ele engolir a peça do brinquedo. Ela contou que, após o engasgo de Pedro, a sua funcionária que estava com a criança no momento do ocorrido ligou e disse que ele ainda estava mole e não tinha melhorado completamente. Segundo Renata, seu filho estava gripado e a funcionária achou que o engasgo tinha sido por conta do catarro, mas que mesmo assim fez os cuidados de emergência.