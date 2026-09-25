-Mãe reencontra filhos após quase 4 anos morando fora do país (1.3460529)\nApós quase quatro anos longe dos filhos, a empreendedora Fernanda Diovanna Alves Gonçalves, de 30 anos, emocionou a família ao retornar a Palmas e surpreender os meninos Ítalo, de 12 anos, e William, de 8. O reencontro foi registrado em vídeo e comoveu milhares de pessoas nas redes sociais.\nFernanda mora legalmente na Espanha, onde trabalha como autônoma. Ela deixou o Brasil em busca de melhores oportunidades para garantir um futuro melhor para os filhos, mas afirma que a distância foi um dos maiores desafios que enfrentou.\nApesar de ter sido uma escolha muito dolorosa para ambas as partes, eu acredito que vai abrir portas extraordinárias para o futuro deles. Tudo o que eu fiz foi pensando neles", contou.\nO vídeo do reencontro ganhou grande repercussão nas redes sociais e emocionou internautas com a demonstração de carinho e saudade acumulada ao longo dos anos de separação (veja vídeo acima).