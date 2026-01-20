A mãe de Virgínia Fonseca, a influenciadora Margareth Pimenta Serrão, precisou de atendimento médico nesta terça-feira (20) após se envolver em um acidente de carro em Goiânia. Segundo a assessoria de Virgínia, Margareth passa bem e realiza exames para confirmar a ausência de complicações mais graves.\nA batida aconteceu durante a manhã, no km 495 da BR-153. Em transmissão ao vivo nas redes sociais, Virgínia relatou que a mãe havia saído de casa para realizar exames quando ocorreu o acidente.\nConforme a Polícia Rodoviária Federal, apenas um acidente foi registrado no mesmo trecho da rodovia nesta terça-feira, por volta das 12h, com engavetamento envolvendo cinco veículos. Nenhuma pessoa ficou ferida.\nA PRF orientou os envolvidos a registrarem o Comunicado de Sinistro de Trânsito no site da corporação e liberou totalmente o tráfego no local. A polícia não confirmou se esse registro corresponde ao acidente envolvendo Margareth Serrão.