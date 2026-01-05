A mãe de Virginia, a empresária Margareth Serrão, trocou indiretas com o ex, o músico Danilo Nascimento, de 38 anos. Margareth repostou um story do músico em que ele afirmou que a amizade continua, ao que ela respondeu: “Amiga? Sério mesmo? Depois de tudo que falamos?”, disse.\nO anúncio do término aconteceu na terça-feira (30). O casal estava junto havia 11 meses e, no momento do término, estava em Arraial d’Ajuda, no sul da Bahia. Antes de terminarem a relação, os dois compartilhavam registros juntos, incluindo momentos em família, como no Natal em que passaram ao lado de Virginia e o namorado dela, Vini Jr.\nAinda nas trocas de indiretas, Margareth repostou novamente o story do ex com a seguinte mensagem: “Esquece tudo que te prometi para o ajudar a terminar de decorar sua casa. Que vergonha!”. Apesar das indiretas, Margareth afirmou, no anúncio do término, que a decisão foi tomada em comum acordo, de forma amigável e respeitosa.