Mãe de Virginia Fonseca, a empresária Margareth Serrão, 58, usou as redes sociais para anunciar o término do relacionamento com o sanfoneiro Danilo Nascimento, 38.
Dias antes, o casal passou o Natal ao lado de Virginia e Vinicius Junior. Em postagem nos Stories, ela disse que o rompimento aconteceu em comum acordo.
Vivemos momentos muito felizes juntos, cheios de aprendizado e de gratidão por tudo o que compartilhamos. Agora, entendemos que é o momento de seguir caminhos diferentes, desejando sempre o melhor um ao outro", escreveu.
Ambos ficaram juntos por 11 meses. "Encerrar um relacionamento nunca é fácil. Obrigada, Danilo, família e amigos, por tudo. Que Deus abençoe", completou.