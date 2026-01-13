Mãe da influenciadora digital Virginia Fonseca, a empresária e apresentadora Margareth Serrão usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (13) para relatar um momento delicado. Nos stories, ela contou que passou a noite em claro após sofrer uma forte crise de ansiedade, marcada por sintomas físicos e emocionais intensos (assista acima).\nAbalada, Margareth descreveu o episódio com detalhes e afirmou que tudo começou de forma repentina.\nEu não consegui dormir essa noite. Me deu uma crise de ansiedade tão forte que, do nada, eu comecei a sentir uma falta de ar, um aperto no coração, uma angústia, um desespero, um medo, uma mistura de coisas e sentimentos”, relatou.\nEx da mãe de Virginia Fonseca diz que só 'conversou' com uma amiga; 'Nunca a traí'\nMãe de Virginia Fonseca se revolta com ex-namorado: "Amiga? Sério mesmo?"