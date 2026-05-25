Tadeu Schmidt anunciou nas redes sociais a morte da mãe, dona Janira, aos 92 anos. O apresentador publicou homenagem à mãe. "Obrigado por tudo, mãe. Eu tenho muita dificuldade para aceitar que nunca mais vou te ver", escreveu.\nO que me consola é pensar que você viveu 92 anos com tantos momentos bonitos, que criou três filhos realizados e felizes, que você viu netos e bisnetos e que deixou uma lembrança muito forte em todos que conviveram com você. Descanse em paz, dona Janira.\nFilho de Oscar Schmidt publica carta de despedida\nOscar Schmidt morreu de parada cardiorrespiratória, diz prefeitura\nMorre Oscar Schmidt, maior ídolo do basquete brasileiro, aos 68 anos\nFãs, amigos e famosos deixaram mensagens de solidariedade nos comentários da postagem. "Um abraço enorme, meu querido", escreveu Poliana Abritta. "Meus sentimentos!", comentou Sonia Abrão.