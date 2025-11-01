-Vídeo de mãe atravessando ponte com filha no colo durante prova (1.3330848)\nA policial militar Pabliane Martins de Melo Farias dividiu opiniões na internet ao postar um vídeo que mostra ela atravessando uma ponte com a filha Melina, de um ano e dez meses, no colo durante uma prova de corrida. A gravação foi publicada originalmente no perfil da policial no Instagram, mas viralizou ao ser compartilhada por várias páginas nas redes sociais.(Veja vídeo acima)\n“Nunca imaginei que teria essa repercussão toda, até porque já havia realizado outras postagens assim com meu esposo e meu filho. Mas, é claro que hoje em dia no mundo da internet, diante de milhões de visualizações, a gente sabe que não tem como agradar a gregos e romanos e muita gente julga pelos cinco segundos que estão vendo”, contou Pabliane.