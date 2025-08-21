Em "Légua Tirana", nova cinebiografia de Luiz Gonzaga que chega aos cinemas nesta quinta-feira (21), praticamente não se ouvem músicas do rei do baião. Há duas delas —"Vira e Mexe", o primeiro sucesso do artista, e a faixa que dá nome ao filme, já nos créditos. Em vez do ronco do fole, ouvem-se os sons que emergem da terra no sertão nordestino.\n"A gente carregou esse filme de silêncio para que as pessoas pudessem escutar o silêncio do sertão —que não é silêncio, é o carro de boi que aparece de repente, um passarinho, o chocalho. Quando você para de ouvir o que está em primeiro plano, começa a ouvir todo o resto", diz Diogo Fontes, codiretor da obra, ao lado de Marcos Carvalho. "A escuta do sertão está presente na obra de Gonzaga, é a matriz de sua criação."\nÉ justamente dessa matriz —no caso, a infância— que trata "Légua Tirana". A maior parte do filme acompanha o jovem Luiz Gonzaga, interpretado por Kayro Oliveira, e sua interação com os pais, amigos, desafetos, desconhecidos, a geografia e até figuras míticas do sertão. É a imaginação do ambiente que forjou o artista, nascido na cidade de Exu, no Sertão de Araripe, na divisa de Pernambuco com o Ceará.