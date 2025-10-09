Lucas Rangel, 27, e Lucas Bley, 32, vivem um dos momentos mais marcantes de suas vidas. O casal anunciou o nascimento da filha, Mia, nesta quarta-feira (9), nos Estados Unidos.\nA menina é fruto de uma barriga solidária, e os dois acompanharam todo o parto de perto, vestindo toucas e roupas hospitalares antes de entrarem na sala de cirurgia.\nNas redes sociais, os influenciadores dividiram a emoção com os seguidores. "No dia 6 de outubro, às 14h50, nossa princesa Mia veio ao mundo. Nunca imaginamos sentir um amor tão grande nessa vida, e depois de tanto tempo ela está em nossos braços", escreveram na legenda de uma sequência de fotos em família.\nEm outra publicação, Bley se declarou para a filha e o marido: "Ela é a princesa mais linda desse mundo todo! Estou completamente apaixonado. Meu amor, o papai te ama tanto." Já Rangel brincou com a expectativa dos fãs antes do nascimento, escrevendo: "Prontos para conhecer o rostinho mais lindo do mundo?".