Lucas Lucco, 35, voltou a falar publicamente sobre a depressão e os impactos da doença em sua trajetória. Em entrevista a Marcos Mion no Caldeirão, neste sábado (1), o cantor sertanejo afirmou que perdeu o interesse pela música durante o período mais difícil do tratamento e classificou a falta de vontade de subir ao palco como um dos principais sinais de alerta.\n"O primeiro sinal é quando você perde a vontade de fazer aquilo que mais ama. Quando você não tem mais energia para estar no palco, isso já é um alerta muito grande", explicou.\nDurante a conversa, o apresentador destacou a decisão de Lucas Lucco tratar o tema sem esconder as dificuldades enfrentadas. Para o cantor, compartilhar a experiência faz parte do papel de quem vive da exposição pública. "Depois que melhorei, voltei a fazer shows e a trabalhar como antes, senti que tinha a obrigação de mostrar que é possível vencer a depressão e a ansiedade", disse.