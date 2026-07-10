-VIDEO_KARINA_LUCCO (1.3431456)\nO cantor Lucas Lucco apareceu em um vídeo publicado nas redes sociais ajudando a mãe, Karina Lucco, a raspar o cabelo com uma máquina. Ela revelou que está em tratamento contra a alopecia areata há menos de um ano e contou que, há cerca de uma semana, as falhas voltaram a surgir, desta vez com uma evolução muito rápida da queda dos fios.\nInfelizmente, há uma semana, meu cabelo começou a cair novamente. E foi muito rápido para surgirem muitas falhas. Fiquei mais triste agora do que da primeira vez", desabafou Karina.\nCobra passa ao lado de turista em cachoeira da Chapada dos Veadeiros, e internauta brinca: 'Deixa a diva passar’\nCantor sertanejo passa por cirurgia em Goiânia após sofrer acidente depois de show\nO vídeo foi publicado nesta quinta-feira (9). Na publicação, Karina descreveu o momento como frustrante e triste por precisar enfrentar a situação novamente, mas afirmou que segue confiante no tratamento, na medicina e nas profissionais que a acompanham.