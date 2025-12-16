Após 20 anos, Luana Piovani vai voltar a desfilar em uma escola de samba. A atriz foi anunciada como destaque de chão da Império Serrano nesta segunda-feira (15). Em 2026, a agremiação levará para a Sapucaí o enredo "Ponciá Evaristo Flor do Mulungu", uma homenagem à escritora Conceição Evaristo, na Série Ouro do Carnaval do Rio.\n"Voltar ao Carnaval carioca depois de tantos anos, e pelo Império Serrano, me enche de alegria e orgulho. Hoje, mais do que nunca, entendo e reverencio a maior festa do planeta. E é para somar que eu chego", afirmou a atriz. "Estou muito feliz! Conceição me trazendo de volta à Sapucaí, com o axé desse Império tão potente e amado", acrescentou.\nLuana já desfilou como musa do Salgueiro entre 2002 e 2006 e, nos últimos anos, marcou presença em camarotes VIPs da festa. Desde setembro, ela vinha negociando o retorno ao Carnaval de 2026 com escolas como Imperatriz Leopoldinense, Vila Isabel e o próprio Império Serrano.