Luana Piovani usou as redes sociais para xingar Tiago Leifert após o jornalista e narrador do SBT apontar machismo em quem critica o novo quadro de Virginia Fonseca para a Copa do Mundo.\nNo Domingão com Huck, a influenciadora mostrará os bastidores do Mundial, movimentação dos torcedores, atrações turísticas das cidades-sede, além de curiosidades e situações inusitadas ao redor dos jogos.\nEm seu perfil, Luana compartilhou um vídeo com as falas de Leifert. "Ela vai fazer entretenimento, frufu, culinária e o entorno do estádio. Ela é uma repórter especial do Domingão com Huck, como o Padre Fábio de Melo já foi", disse ele.\nConfira o horóscopo desta quinta-feira, 28 de maio de 2026\nMarjorie Estiano diz que relação difícil com a mãe influenciou decisão de não ter filhos\n"Esse cara é um imbecil total. Ele já desocupou? Achei que ele estivesse ocupado ainda. Deem um gato para ele", ironizou Luana.