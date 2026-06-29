Quem olhar para o horizonte no final da tarde desta segunda-feira (29) poderá ver uma Lua cheia aparentemente maior e mais avermelhada. O fenômeno, conhecido popularmente como "Lua de Morango", encanta pela beleza, mas especialistas alertam que a cor e o tamanho são apenas ilusões de óptica causadas pela atmosfera e pela posição do astro em relação à linha da Terra.\nDe acordo com Josina Nascimento, astrônoma do Observatório Nacional (ON), Instituto de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), embora o nome sugira um espetáculo de cores e formas, a chamada "Lua de Morango" não passará de uma Lua cheia comum aos olhos da ciência.\nDor de cabeça frequente? Saiba quando ela pode indicar um problema mais sério\nFilho de Marília Mendonça e Murilo Huff ganha camisa autografada por Cristiano Ronaldo; vídeo