Lore Improta e Leo Santana vão aumentar a família. O casal anunciou nesta quarta-feira (22) que está à espera do segundo filho, quatro anos após o nascimento de Liz, primogênita do casal. A novidade foi revelada em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual a pequena segura a imagem do ultrassom e celebra a nova fase ao lado dos pais.
"Promovida a irmã mais velha! Agora somos quatro, minha gente! Estamos tão felizes!", escreveu Lore na legenda da publicação. A dançarina contou que tentou esconder a gestação por meses, mas já não conseguia disfarçar as mudanças no corpo. "Foram meses longos, com medo de repararem, os peitos do tamanho do mundo", brincou.