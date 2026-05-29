A dançarina e influenciadora Lore Improta afirma que ficou mais de 15 horas em trabalho de parto para dar à luz Levi, seu segundo filho com o cantor Léo Santana. Com ele, ela também tem Liz, 4.\n"Mais de 15 horas de trabalho de parto, a mãe em qualquer possibilidade que Levi deixa: dorme", disse ela no stories.\nQuem Ama Cuida: "Otoniel fica furioso ao saber que Adriana aceitou se casar com Arthur"\nConfira o horóscopo desta sexta-feira, 29 de maio de 2026\nO menino nasceu em Salvador (BA), por volta das 8h20 de terça (26) com 3 quilos e 50 centímetros, segundo informações divulgadas pela equipe do cantor.\nEm seu perfil, Lore também mostrou o primeiro encontro entre os irmãozinhos. "Liz foi minha parceirinha durante toda a gravidez, sempre perguntava do irmão, esperava ansiosa, queria fazer parte de cada detalhe. Ontem, finalmente, eles se encontraram e acho que nunca vou esquecer o jeitinho que ela olhou para ele pela primeira vez", publicou a mãe coruja.