A Livraria Cultura encerrou as suas atividades após a Justiça confirmar a falência da empresa. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, os representantes foram notificados da decisão neste mês.
Sergio Herz, presidente da livraria, e o advogado da empresa, Ricardo Viscardi Pires, não se pronunciaram sobre o caso.
O site da livraria foi desativado, enquanto o telefone para contato encaminha as ligações para a caixa postal. Já os perfis nas redes sociais não são atualizados há pouco mais de cinco meses.
A Cultura tinha três unidades nos bairros paulistanos de Pinheiros, Vila Leopoldina e Higienópolis. Todas as lojas agora estão fechadas. A livraria chegou a ter mais de mil funcionários e 17 lojas em regiões como Rio de Janeiro, Paraná e Brasília.