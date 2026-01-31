Foliões já podem se programar para o carnaval na Praça dos Girassóis, em Palmas. A festa será realizada nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro e vai contar com shows de Limão com Mel, Jefferson Moraes, Iguinho e Lulinha, Kadu Martins e artistas regionais.\nA programação do Carnapraça começa às 20h e se estende até a madrugada com apresentações às 01h30 (confira os horários e dias dos shows abaixo).\nO carnaval é realizado pelo governo do Tocantins. Segundo o estado, o evento terá segurança reforçada com o apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Na praça, os foliões também terão acesso a banheiros químicos e espaço para alimentação.\nVeja a programação completa\nSexta-feira (13)\n20h - dupla sertaneja Mário Cézar e Filipe\n21h30 - Nalberth e Murilo\n22h20 - Iguinho e Lulinha\n23h30 - Kadu Martins\n01h30 - Breno Major