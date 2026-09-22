Cantor Rick, da dupla Rick e Renner (Reprodução/Instagram Rick Sollo)\n“Eu ligo de volta e não dá nada.” O relato de Manoel Filho Martins, primo do cantor tocantinense Rick, mostra a angústia da família em meio às tentativas de contato com o artista após o desaparecimento do helicóptero em que ele estava, em Santa Catarina. Segundo Manoel, o celular recebeu várias ligações com DDD 011, mas ele não conseguiu falar com quem estava do outro lado.\nVeja no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Helicóptero com cantor tocantinense Rick, da dupla com Renner, está desaparecido\nManoel contou ao g1 TO que tentou retornar as chamadas na tentativa de conseguir alguma informação sobre Rick. Sem conseguir contato, procurou outros familiares do cantor, que também buscavam notícias sobre o paradeiro do artista.\nTem várias ligações com DDD 011 aqui. Eu ligo de volta e não dá nada. Aí eu fiquei lembrando: será, meu Deus do céu, se ele conseguiu esse número e deu ocupado, na rua, ou não vi a ligação?”, relatou.