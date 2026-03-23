O 10º Paredão do BBB 26 (Globo) começou a ser formado pelas decisões do Líder Alberto Cowboy e do Anjo Leandro Boneco.\nO Paredão dessa semana começou com Jordana emparedada. Ela perdeu o desafio do Triângulo de Risco, disputado por ela, Jonas e Boneco. A sister foi para o Paredão no lugar de Boneco.\nBoneco imunizou Solange. "Sou muito grato na vida e por poder devolver algo que alguém fez por mim. Solange me permitiu ir para aquela sala e ganhar um apartamento e em outro momento, ela disse que seria a única a me imunizar. Por isso, vou imunizar ela."\nDurante o fim da manhã, no Almoço do Anjo, Boneco renunciou a um dos poderes. Ele preferiu ver um vídeo de sua família em vez de imunizar dois colegas de confinamento.\nO Líder Cowboy indicou Juliano Floss. "Por uma estratégia, essa semana teremos um Paredão inédito, de pessoas que nunca foram. Minha opção é o Juliano, por ele nunca ter ido. Somos oposição aqui dentro e acho que seria interessante como o público tá vendo o jogo."