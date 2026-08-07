-Vídeo: Leonardo pede ajuda para fazer Pix (1.3442128)\nEmbora o Pix já faça parte da rotina de milhões de brasileiros, algumas pessoas ainda enfrentam dificuldades para utilizar a ferramenta. É o caso do cantor Leonardo, que viralizou nas redes sociais ao pedir ajuda à esposa, Poliana Rocha, para concluir uma transferência. O motivo do pagamento chamou a atenção: a compra de 60 porcos (assista acima).\nNo vídeo, Leonardo revelou ter se esquecido de fazer o Pix e brincou que precisaria pedir "ajuda aos universitários". Durante a conversa gravada por Poliana, ela fica surpresa ao saber da dívida e pergunta o que o marido comprou. Inicialmente, o artista afirma ter adquirido cerca de 60 porcos. Logo depois, diz que são 12 animais, citando que algumas fêmeas estão "prenhes".\nO registro foi publicado na última quarta-feira (5). Como de costume, Leonardo não perdeu o bom humor ao expor a dificuldade com a tecnologia. "Tenho que pedir o número do Pix do cara pra mandar o dinheiro pra ele. Vou ter que pedir uma ajuda aqui aos universitários. Não está fácil, não", afirmou o cantor. Anteriormente, o artista havia enviado R$ 1 para um seguidor.