O cantor Leonardo foi parar no hospital após se envolver em um acidente em um barco de pesca. Nas redes sociais da esposa, Poliana Rocha, Leonardo disse que estava pescando à noite, escorregou na canoa e bateu o olho. As imagens mostram o artista com o olho roxo e brincando que não está bonito. "Não quero que ninguém ria de mim", brincou.\nEm vídeo publicado nesta sexta-feira (24), o cantor estava no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, para realizar alguns exames. "Vamos fazer só um exame para checar se está tudo bem", disse Poliana.\nPorsche de R$ 1 milhão comprado por Leonardo é presente para a esposa\nLeonardo mantém cuidados com túmulo do irmão Leandro em Goiânia quase 30 anos após a morte\nO cantor disse ainda que está pronto pra se apresentar em um de show agendado no Paraná . "Eu canto é com a boca, não com os olhos", brincou.