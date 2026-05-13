-Zé Felipe (1.3409347)\nO influenciador digital Gustavo Padilha, também conhecido como Zé Gustavo, se encontrou com o cantor Leonardo e impressionou a web com sua semelhança com o cantor Zé Felipe, que é um dos filhos de Leonardo.\nDurante o encontro, Leonardo fala: “Ô Zé Felipe, bom? Olha o Zé Felipe aí!”, brincou o sertanejo. As pessoas que estavam em volta também se impressionaram e riram da semelhança entre o influenciador e Zé Felipe.\nGustavo Padilha contou em entrevista ao POPULAR que, seu pai o ligou e avisou que Leonardo tinha chegado em sua cidade e estava em um hotel próximo a sua casa. "Estava chegandono hotel e indo embora para casa. Entrei no hotel e fiquei esperando o Leonardo, depois de 10 minutos ele chegou", conta o influenciador.\nConfira o horóscopo desta quarta-feira, 13 de maio de 2026