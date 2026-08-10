-VÍDEO (1.3442898)\nO cantor Leonardo recebeu uma surpresa dos filhos João Guilherme, Jéssica Beatriz e Matheus Vargas no Dia dos Pais. Em um vídeo publicado nas redes sociais neste domingo (9), a jornalista Poliana Rocha, que é esposa do cantor, mostrou os filhos abraçando o cantor (veja o vídeo acima).\nEm uma confraternização em família, Poliana mostrou a mesa posta, decorada e com lembrancinhas, em homenagem ao Dia dos Pais. “Merece uma comemoração especial, preparamos tudo com muito carinho”, agradeceu Poliana à equipe.\nEm seguida, Poliana mostrou o cantor recebendo os filhos com abraços. Primeiramente, o filho João Guilherme, Jéssica Beatriz e Matheus Vargas. Na legenda, Poliana registrou o momento e escreveu uma frase para cada filho.\nAlém da troca de carinho, Jéssica publicou memórias dos grandes sucessos do pai. “Chegando o Dia dos Pais e eu estou aqui recebendo algumas relíquias”, publicou nas redes sociais, com o pai na capa de várias revistas. Já Matheus Vargas publicou um vídeo com várias fotos com o pai, mostrando desde a infância até a idade adulta.