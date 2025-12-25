-Leonardo ganha galinha de presente (1.3353996)\nO que dar de presente para um milionário? Um amigo do cantor Leonardo resolveu a questão de forma criativa e divertiu os internautas ao surpreender o sertanejo com uma galinha viva e sacola com pequis. O momento inusitado aconteceu durante a festa de Natal da família, na noite desta quarta-feira (25), na residência do artista, em um condomínio luxuoso de Goiânia.\nA reação bem-humorada do sertanejo ao receber o ‘mimo’ evidenciou sua alegria genuína com o presente. O momento repleto de risadas, destacou a simplicidade e a brincadeira entre eles: “As galinha tá aqui”, disse o artista.\nArtista comemora ao ganhar galinha viva de presente de Natal (Reprodução/Redes sociais Leonardo)\nA cena descontraída durante a celebração divertiu os convidados. "Olha o presente que o Odorico trouxe pro Léo!”, comentou um deles, às gargalhadas.