O cantor Leonardo passou por uma cirurgia plástica em Goiânia. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (22) pela esposa do artista, Poliana Rocha, por meio das redes sociais.\nSegundo a publicação, Leonardo realizou uma blefaroplastia superior e inferior com laser de CO₂, por via transconjuntival. “Foi um sucesso”, escreveu Poliana ao compartilhar uma foto ao lado do cantor e da equipe médica.\nProcedimento foi feito em hospital da capital\nAinda de acordo com o story publicado, a cirurgia foi realizada no Hospital Israelita Albert Einstein Goiânia. Na imagem, Leonardo aparece acompanhado de médicos responsáveis pelo procedimento.\nProcurada, a assessoria de Leonardo informou ao g1 que ele está bem e com a recuperação dentro do previsto.