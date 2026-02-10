-VÍDEO: Leonardo conversa com casal vilanovense (1.3372293)\nUm encontro inesperado no trânsito de Goiânia rendeu boas risadas e um vídeo que rapidamente ganhou as redes sociais. Um casal de torcedores do Vila Nova se surpreendeu ao parar com a moto ao lado do carro do cantor Leonardo, em um sinal vermelho próximo ao Estádio Olímpico. O registro foi feito neste domingo (8), pouco antes da partida contra a Jataiense.\nDurante o encontro, Leonardo arriscou um palpite para o resultado da partida e, de imediato, pegou nas mãos do casal.\nDois a zero para o Vila hoje. Eu sou sabe o quê? Eu sou goiano, é diferente. Eu sou ‘nóis’. Eu sou Vila, sou Atlético, sou Goiás, sou Jataiense, sou todo mundo”, disse o cantor, sorrindo, enquanto cumprimentava o casal.\nÀ reportagem, Andreza Canedo contou que o encontro aconteceu antes da partida válida pela 8ª rodada do Vila Nova contra a Jataiense, por volta das 16h, na entrada do estádio, em Goiânia.