-VÍDEO: Leonardo desabafa que não aguenta mais ficar de férias (1.3362064)\nO cantor Leonardo, conhecido pelo seu bom humor e pelo gosto declarado por uma "gelada", diz que o convite dos amigos para 'tomar uma' está superando o seu fôlego nas férias. Em um vídeo divertido compartilhado por sua esposa, a influenciadora e jornalista Poliana Rocha, o sertanejo desabafou sobre a rotina intensa durante os 20 dias de descanso da rotina de shows.\nEm uma gravação, o cantor declara que está "mais cansado do que trabalhando". Leonardo aparece em tom de brincadeira, mas com aquele fundo de verdade — reclamando que não tem tido descanso desde que as férias começaram. O motivo? Os amigos o convidam todos os dias para eventos com bebida.\nNo vídeo, Poliana brinca: 'Amor, você está gostando das férias?' e Leonardo sinaliza que não. E ela, em tom de humor, questiona o cantor que desabafa: 'Foram 140 shows ano passado, fora os programas, comerciais... e eu que estou com 20 dias de férias e já estou mais cansado do que quando estava trabalhando. É que o povo não deixa a gente em paz, chama para beber toda hora...', disse Leonardo.