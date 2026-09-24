-Vídeo (1.3459619)\nEm vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (22), a influenciadora Poliana Rocha comemorou os melhores níveis da pressão arterial do marido, o cantor sertanejo Leonardo, de 63 anos, após um treino de academia. Sem consumir álcool por recomendação médica, o artista brincou com a melhora do quadro e disse que o resultado deu “vontade de beber” (veja no vídeo acima).\nDe acordo com a assessoria do artista, exames recentes de rotina identificaram uma alteração na taxa de triglicerídeos. A equipe informou ao portal g1 Goiás que a situação não é considerada alarmante, mas exigiu a recomendação médica de uma dieta de 30 dias sem consumo de álcool.\nA assessoria informou ainda que o cantor passará por novos exames ao término desse período para reavaliação médica.\nHelicóptero com o cantor Rick é encontrado sem sobreviventes na serra de SC; vídeo