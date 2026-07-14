-VÍDEO: Leonardo aprende a fazer PIX (1.3432511)\nO cantor Leonardo parece ter dado mais um passo no mundo da tecnologia. Depois de aprender a fazer transferências via Pix, ele fez questão de ligar para a esposa, Poliana Rocha, para contar a novidade. A reação dela, no entanto, foi bem diferente da esperada e divertiu os seguidores nas redes sociais.\nEm um vídeo publicado em seu perfil, Poliana contou, em tom de brincadeira, que sempre evitou ensinar o marido a usar a ferramenta justamente por já imaginar o que poderia acontecer. Segundo ela, Leonardo telefonou empolgado para avisar que já sabia usar a ferramenta.\nGente do céu, vocês não têm noção. Tudo o que eu não queria aconteceu. O Leonardo acabou de me ligar e falou que aprendeu a fazer Pix”, compartilha.\nPoliana explicou que, de propósito, nunca havia ensinado o cantor a utilizar o recurso. Ela brincou que conhece bem o marido e preferiu evitar a situação por um bom tempo. “Até hoje eu segurei para ele não fazer, não ensinei porque eu já conheço, né?”, brinca.