Logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (8), Leandro Rocha se sentiu mal no BBB 26 e pediu atendimento médico. Na sala da casa, apertou o botão do confessionário ao reclamar de dores aparentemente no peito.\nDepois de algum tempo, ele entrou no confessionário e não saiu mais. Uma voz da produção avisou aos demais competidores que o brother estava bem e que recebia medicação. O real problema de saúde não foi revelado.\nAté então, muita gente pelas redes sociais começou a suspeitar de que ele iria desistir, já que o botão do confessionário fica próximo ao botão da desistência.\nA própria equipe de Leandro no X alertou que a tentativa de acionar o botão era de atendimento. "Boneco teve um mal-estar e, neste momento, está recebendo atendimento médico. Seguimos acompanhando e qualquer atualização será comunicada pelos canais oficiais", dizia comunicado.