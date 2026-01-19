A cantora sertaneja Lauana Prado anunciou a sua primeira gravidez. Nas redes sociais, a cantora postou um vídeo para dar a boa nova. “Há algumas semanas, a minha vida ganhou um novo sentido”, declarou.\nSegundo a sertaneja, ser mãe sempre esteve nos planos dela. “Hoje eu quero dividir com vocês um capítulo muito especial. Eu celebro o meu maior projeto, minha maior benção e a melhor promessa que Deus já cumpriu na minha vida”, anunciou.\nCantora Lauana Prado curte descanso no Rio Araguaia com namorada: 'Bálsamo de amor e paz\n'Avião de Lauana Prado faz pouso de emergência após porta abrir durante voo\nA cantora declarou que entrega o seu melhor todos os dias e que a vida a ensinou que nem todos os sonhos vêm pronto. "A gente precisa construir o nosso com coragem, fé e com muita verdade. Eu construí o meu assim, do meu jeito, no meu tempo e com meu coração inteiro", disse.