SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Lady Gaga interrompeu o seu show da turnê "Mayhem Ball", em Sydney, na Austrália, após um de seus dançarinos cair do palco, nesta sexta (12). O tempo estava chuvoso, o que deixou o piso do palco escorregadio.\nCom a queda do dançarino, a cantora pediu que o público esperasse um pouco e a música interrompida. Ela, então se agachou e desceu do palco para ajudar o profissional. Ao fazer isso ela foi ovacionada pelo público.\nMais tarde, o dançarino postou em suas redes afirmando que está bem e que havia conseguido seguir dançando até o fim do show, que segundo ele era o último do ano.\nO show fez parte da mesma turnê que trouxe Gaga ao Brasil. A apresentação em Copacabana, porém, foi intitulada "Mayhem on the Beach", e foi uma espécie de prelúdio da turnê do disco "Mayhem", assim como foram os shows do festival Coachella, nos Estados Unidos, e o do México. Oficialmente, a turnê começou em Las Vegas, em julho.