A cantora Lady Gaga, 40, e seu noivo, Michael Polanski, 42, tiveram, segundo o site Page Six, o primeiro filho. O portal publicou imagens da cantora passeando com um bebê. Informações como nome, sexto e data de nascimento da criança não foram divulgadas.\nO site relembra que o casal tem se mantido longe dos holofotes nos últimos meses e uma fonte próxima à revista afirmou que a artista está curtindo a privacidade desde que terminou sua turnê, em abril.\nProjeto transforma histórias de mulheres do Araguaia em material de educação ambiental\nArraias entra em plano para ampliar pesquisa e exploração de urânio no Brasil\nQuase 500 km de trilhas: conheça caminho com cachoeiras e cânions que leva até a Chapada dos Veadeiros\nGaga e Polanski começaram a namorar em 2019 e ficaram noivos em abril de 2024. Desde então, a voz de hits como "Abracadabra" passou a falar abertamente sobre o desejo de ser mãe.