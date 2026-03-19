Os bonequinhos de pelúcia Labubu, muito populares como enfeites de bolsas, vão ganhar em breve seu próprio longa-metragem, de acordo com a fabricante chinesa Pop Mart e a Sony Pictures.\nO filme, que combinará atores reais e animação computadorizada, está em "fase inicial de desenvolvimento", disseram as duas empresas em um comunicado, durante o lançamento do filme nesta quarta-feira, em Paris.\nO filme será dirigido por Paul King, que já dirigiu "Wonka", "Paddington" e a série de comédia da BBC "The Mighty Boosh". Nenhuma data de lançamento ou ator foi divulgada.\n'Toy Story 5' ganha trailer oficial, com disputa entre brinquedos e tablet\nJá em vigor, ECA Digital deve trazer alívio para famílias; especialistas discutem nova lei\nVeja quem é o cantor mirim que participa da novela Coração Acelerado e que já cantou com Leonardo