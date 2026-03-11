Sétimo eliminado do BBB 26 com 68,2% dos votos (Milena e Chaiany ficaram com 30,91% e 0,47%, respectivamente), Babu Santana participou de uma entrevista no Rede BBB, conduzida pela cantora Karol Conká nesta quarta-feira (11).\nA rapper, que enfrentou forte rejeição do público em sua participação na 21ª edição do reality da Globo, analisou a passagem do ator no programa e conversou com o ator sobre a repercussão de sua passagem pelo reality.\nLogo no início da conversa, Conká lembrou que Babu citou várias vezes seu nome dentro da casa. "Você lembrou de mim várias vezes na casa. E eu estou aqui, uma nova mulher, para te ouvir e, quem sabe, te dar umas dicas", afirmou, antes de mostrar algumas falas do ator que tiveram repercussão negativa entre os espectadores. "O problema não é a treta em si, é pesar a mão", disse.