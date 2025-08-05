O músico Sean "Diddy" Combs teve o último pedido de fiança negado pelo juiz que coordenou o seu julgamento por tráfico sexual. "Combs não atinge os requisitos que demonstram o seu direito à liberação", afirmou Arun Subramanian em uma carta à imprensa nesta segunda-feira.\nDiddy foi condenado no dia 2 de julho por duas das cinco acusações pelas quais estava sendo julgado, e escapou da pena perpétua ao ser inocentado das causas mais graves. Ele deve receber a sua sentença em 3 de outubro e pode ficar preso por até 20 anos.\nConfira o horóscopo desta terça-feira, 5 de agosto de 2025\nFábio Assunção revela assédio sofrido na infância\nSegundo a revista Variety, promotores sugerem que ele cumpra entre quatro e cinco anos atrás das grades, o que inclui os 11 meses de prisão que ele já cumpriu desde a sua prisão em setembro do ano passado.