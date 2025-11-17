Tata Estaniecki e Júlio Cocielo, que anunciaram o fim do casamento em outubro, voltaram a movimentar a internet depois de surgirem aos beijos durante a festa de aniversario de Tata. O gesto inesperado durante o show de Felipe Amorim reacendeu especulações sobre uma possível reconciliação --reforçadas ainda mais pelas cenas que vieram depois.\nO momento no palco foi o primeiro a viralizar. Incentivados pelo cantor e embalados pela energia da plateia, Tata e Cocielo trocaram um beijão sob gritos e aplausos. O reencontro caloroso rapidamente se espalhou pelas redes e reacendeu a curiosidade sobre o status do ex-casal.\nMas foi nos bastidores que o clima de romance ficou ainda mais evidente. Em vídeos divulgados pelos amigos, Tata aparece sorrindo enquanto uma amiga provoca: "Acabou o mistério." A influenciadora responde de imediato: "Acabou." Ao fundo, Cocielo segura uma flor enquanto o grupo brinca dizendo: "Felizes, como sempre foram... aqui só tem amor."