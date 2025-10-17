O youtuber e humorista Júlio Cocielo, 32, anunciou, na noite desta quinta-feira (16), o fim de seu casamento com a apresentadora Tata Estaniecki, 31, do canal Poddelas.\n"Vocês diziam: no dia em que eles terminarem, eu não acredito mais no amor", ele escreveu nas redes sociais. "Lendo essas coisas, a gente fazia questão de fazer piadas sobre relacionamentos. Sempre comentamos e brincamos abertamente sobre esses assuntos exatamente para mostrar que todos passam por problemas, inclusive nós".\nA publicação não foi compartilhada por Tata, que até o momento não comentou o assunto.\nCocielo disse que os dois seguem com o objetivo de criar os dois filhos, de 5 e 2 anos.\n"Para isso vamos estar juntos, sempre próximos, mantendo o respeito, a admiração e o carinho um pelo outro", escreveu.\nEle também afirmou que ninguém casa esperando a separação e isso dói. "Mas, às vezes, as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez seja algo para nos fortalecer. Não sabemos".