Juliette Freire completou seus 36 anos nesta quarta-feira (3) e ganhou um presentão do noivo: uma moto BMW do modelo S 1000 RR, que custa cerca de R$ 150 mil.
A influenciadora exibiu seu lado motoqueira nas redes sociais. Em um vídeo, ela aparece dando uma volta com o novo presente, que pode chegar a 300 km/h. "Feliz 18 anos", brincou.
A moto foi presenteada a Juliette por Kaique Cerveny, com quem ela tem um relacionamento desde 2023. Kaíque tem 28 anos e é influenciador fitness.
Em suas redes, Kaique mostrou que tentou fazer uma surpresa com a moto, mas acabou deixando Juliette brava com a demora.