A 14ª prova do líder do BBB 26 (Globo) aconteceu na noite de domingo (5) e consagrou o reinado de Juliano Floss, que escolheu Ana Paula Renault e Milena Moreira para compor o seu VIP.\nO brother conquistou a liderança momentos depois da eliminação de Chaiany Andrade. Logo após ser coroado, o líder precisou tomar uma decisão importante e foi incumbido com a responsabilidade de emparedar um companheiro de confinamento.\nEsta foi a primeira vez que o dançarino ganhou uma prova no reality. Ele passou mais de 80 dias tentando vencer alguma disputa e chegou a entrar em embates com Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy justamente por conta dos rivais terem vencido múltiplas provas.\nChaiany é eliminada com 61,07% dos votos\nBBB 26: Juliano, Chaiany e Marciele estão no paredão\nSolange Couto é eliminada do BBB 26 com 94,17% dos votos